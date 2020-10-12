Вековые дубы спилили в Липецке, нанеся ущерб более 20 млн рублей

В Липецке нашли лесоруба, который спилил вековые дубы на территории лесничества. Лесные инспекторы во время обхода заметили, пни вместо 19 деревьев и заявили о случившемся в полицию.

По данным правоохранителей, деревья спилили на особо охраняемой территории. Вскоре нашли лесоруба, которым оказался 34-летний житель города. Некоторые дубы из тех, что он спилил, росли более 100 лет, диаметр стволов составлял более 72 см.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК – незаконная рубка в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, фигурант спилил свыше 60 кубометров дуба. Три дерева он успел вывезти, оставшиеся лежали в лесу. Ущерб нанесенный Управлению лесного хозяйства оценили более чем в 20 миллионов рублей. Лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы.