Число умерших от короанвиурса в Липецке на 13 октября 2020 года: скончалась 53 пациентка

Число умерших от коронавируса в Липецке на 13 октября 2020 года достигло 53 человек. В эти сутки в инфекционном госпитале умерла 61-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным оперативного штаба женщина лежала в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавиусной инфекцией. Врачи делали все возможное, всю необходимую медицинскую помощь оказывали согласно рекомендациям Минздрава.

Однако у пациентки был ряд хронических заболеваний и патологий. Гипертоническая болезнь, патология сердечно-сосудистой системы и метаболическим усугубляли ее состояние. В связи с этим внебольничная пневмония протекала тяжело.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и погибшим умершей.