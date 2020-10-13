За 10 дней в судах Липецкой области набралось 300 дел за нарушение масочного режима

С ужесточением ограничений по коронавирусу в Липецкой области, в суды региона снова посыпались административные акты о нарушениях. Самые распространенные – отсутствие маски в общественных местах. Напомним, строгий масочный режим в транспорте и общественных местах снова ввели в конце сентября, когда начало расти количество заболевших.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, с 1 октября в суды региона поступило 300 материалов о привлечении к ответственности за неношение маски. Рассмотрели пока только 36 таких дел, 20 вернули.

Из рассмотренных: 10 человек оштрафовали, 26 – получили предупреждения. Суммы штрафов колеблются от 1000 до 3000 рублей. Напомним, что максимальный штраф за отсутствие маски для граждан 30 000 рублей.

Помимо масок продолжают наказывать тех, кто нарушает обязательную самоизоляцию – это прибывшие из других стран. Таких нарушителей с начла сентября было 18. Из них 4 человека наказали – это жители Ельца и Грязинского района, каждого оштрафовали на 15 000 рублей.