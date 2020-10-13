В Липецке уже начали готовиться к Новому году и включать гирлянды

Липецк начнут украшать гирляндами в ноябре Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке уже начали готовиться к Новому году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, «Липецкгорсвет» производит тестовый запуск новогодних украшений. Специалисты проверяют, в каком состоянии светодиодные конструкции и при необходимости ремонтируют.

Например, на площади Революции и улице Космонавтов включили гирлянды «Тающие сосульки». Их не стали убирать на лето и проверить решили на месте. Как сообщили в предприятии, иллюминация будет гореть в течение недели.

По данным администрации, новогоднюю иллюминацию в Липецке начнут подключать в ноябре. По городу снова расставят яркие композиции такие, как «Шар желаний» «Полярные медведи», «Часы» и другие. На столбах и между ними появятся консоли и перетяжки, а на деревьях – игрушки и гирлянды.