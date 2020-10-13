Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 октября 2020 года: за сутки выписали 86 человек

Число выздоровевших от коронавиурса в Липецкой области на 13 октября 2020 года составило 5742. По данным оперативного штаба, за текущие сутки выписали сразу 86 человек.

Вместе с тем в эти же сутки зарегистрировали 56 новых зараженных COVID-19. С учетом последних случаев заражения, карта распространения коронавиурса по районам Липецкой области следующая: 29 зараженных за день выявили в Липецке, 6 – в Усманском районе, 5 – в Данковском, 3 – в Грязинском, по 2 человека в Воловском, Добриснком, Лебедянском и Тербунском районах, по 1 – в Елецком, Задонском, Краснинском, Липецком и Становлянском районах.

Всего сейчас в Липецкой области от коронавиурса лечатся 940 человек, 374 из них лежат в больницах, 566 – дома. Также в больницах остаются еще 466 человек с подозрением на выделение вируса.