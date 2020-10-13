Игорь Артамонов: Мы будем и далее увеличивать объемы закупок автомобилей скорой помощи

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Как сообщили в пресс-службе областной администрации, их получили главные врачи Воловской, Долгоруковской, Добринской, Тербунской, Чаплыгинской, Лев-Толстовской, Становлянской, Задонской районных больниц и Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

«Обновление автопарка службы скорой помощи трудно переоценить, это очень важно для жителей региона. Мы и дальше будем увеличивать объемы закупок автомобилей скорой помощи совместно с федеральным правительством, чтобы обеспечить должный уровень медицинской помощи для жителей региона», - сказал глава региона Игорь Артамонов.

В пресс-службе отметили, что санитарный автотранспорт класса «В» обеспечивает возможность раннего начала интенсивной терапии, включая применение современных лечебных методик и диагностических исследований в пути следования до стационара, бережную транспортировку больных, безопасность и удобство для работы медиков, комфорт для пациентов, повышение качества медицинского обслуживания.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.