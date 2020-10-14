В Липецке от коронавиурса умерла бывший главврач районной больницы

В Липецкой области жертвой коронавируса стала врач-инфекционист Чаплыгиской районной больницы. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, от COVID-19 скончалась 67-летняя Зоя Бабайцева.

Зоя Васильевна проработала в медицине более 40 лет, начиная с врача-педиатра. Была заведующей инфекционным отделение, а после – заместителем главного врача. С 1992 года и в течение 26 лет Зоя Бабайцева возглавляла Чаплыгинскую районную больницу. Даже после выхода на пенсию продолжала работать в больнице в должности врача-инфекциониста. В последний год она работала с ковидными больными.

Имела знак «Отличник здравоохранения», Юбилейную медаль «Во славу Липецкой области». Коллектив больницы и администрация области выразили искренние соболезнования родным и близким Зои Бабайцевой.