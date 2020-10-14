В центре Липецка «Рено» налетел на стоящую «Тойоту» и перевернулся на крышу

В ДТП пострадал водитель "Рено" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Тройное ДТП случилось в Липецке в минувший вторник, 13 октября, на улице Ленина. Там около 22.30 столкнулись «Рено», «Тойота» и ВАЗ-2114. По предварительным данным ГИБДД, 33-летний водитель французской легковушки нарушил боковой интервал и влетел стоящие «Тойоту» и «четырнадцатую». От удара французская иномарка перевернулась на крышу. Пострадал водитель, ему оказали помощь и отпустили.

Это было единственное ДТП с пострадавшими за сутки. За те же сутки зарегистрировали 23 аварии без пострадавших. Также автоинспекторы выявили 2113 нарушений ПДД. 7 человек остановили нетрезвыми за рулем, 70 – забыли пристегнуть ремни безопасности.

Камеры и радары на дорогах области выявили 1698 нарушений – это превышения скорости, выезды на встречную и нарушения правил парковки.