Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 14 октября 2020 года: 58 новых случаев

В Липецкой области увеличилось число заболевших коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось. По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 58 человек. По состоянию на эту среду, 14 октября, в Липецкой области заболели 6 793 жителей.

Лечение продолжают более 900 липчан. Справились с инфекцией 5 742 человека в регионе. У 466 подозревают коронавирус. Напомним, что днем ранее диагноз подтвердился у 56 жителей Липецкой области. Большинство заболевших выявили в областном центре - 29. В Усманском районе 6 новых случаев. В Данковском - 5.

С подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе умерли 54 человека. В минувший вторник, 13 октября, стало известно о смерти врача-инфекциониста Чаплыгинской районной больницы. Скончалась медик Зоя Бабайцева. Женщине было 67 лет.