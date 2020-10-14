Липецких старшеклассников не переведут на дистанционку из-за коронавируса

Юных липчан не планируют переводить на дистанционное обучение Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецких школьников не переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса по примеру Москвы. Об этом в эту среду, 14 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки. Напомним, со следующего понедельника учащиеся 6-11 классов столицы будут получать знания дистанционно. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, старшеклассники больше подвержены риску заразиться COVID-19.

- На дистанционное обучение не планируют переводить учеников липецких школ, в том числе и старшеклассников, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе областного управления. - Как и закрывать детские сады. Все учреждения образования работают в штатном режиме.

В настоящее время в 30 школах Липецкой области закрыты 135 классов. В Липецке на карантине 80 классов 17 школ. Всего на дистанционном обучении 4 082 человека. Также из-за ОРВИ закрыты 2 детских сада.