За 2 недели в автобусах Липецка 75 человек нарушили масочный режим

Липчан просят соблюдать масочный режим в транспорте Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают проверять, как пассажиры и водители общественного транспорта соблюдают масочный режим. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за 2 недели специалисты проинспектировали более 4,5 тыс. автобусов. Они выявили 30 нарушителей среди пассажиров и более 45 среди водителей. В отношении липчан составили протоколы об административном правонарушении. Их передали в суд, где и определят меру ответственности.

Кстати, липчан без масок сначала просят надеть их. Если гражданин не делает этого, составляется протокол. Напомним, что штраф за нарушение согласно КоАП - до 30 тыс. рублей.

Жителей Липецка и области просят не пренебрегать правилами. По данным Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, ношение масок снижает вероятность заражения в 1,8 раза.