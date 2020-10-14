В Липецке поймали поджигателя мусорных баков, из-за которого обгорела машина

В Липецке вычислили поджигателя мусорных баков, который нанес ущерб владельцу авто. ЧП произошло ночью 6 октября во дворе дома по проспекту Победы, где загорелись мусорные контейнеры. Огонь повредил стоящий рядом автомобиль «Киа».

На место прибыли сотрудники ППД, опросили очевидцев и те сообщили приметы поджигателя. Пиромана задержали по «горячим следам». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, предполагаемым поджигателем оказался 33-летний житель города.

Вредитель отделался административным делом по статье 7.17 КоАП – уничтожение чужого имущества. Карается штрафом до 500 рублей. Ущерб за поврежденный огнем автомобиль 28-летний владелец иномарки будет взыскивать через суд.