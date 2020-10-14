Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 14 октября 2020 года: выписали 43 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 14 октября 2020 года составило 5 785 человек. За минувшие сутки медики выписали 43 липчан. Результаты анализов показали, что пациенты здоровы.

Всего в Липецкой области 6 493 жителя заболели COVID-19. По данным регионального оперштаба, в эту среду диагноз подтвердился у 58 человек. Больше всего новых случаев заражения в Липецке - 23. В Грязинском районе заболели 8 жителей. В Ельце - 5. В Тербунском районе инфекцию подхватили 4 человека. В Елецком, Задонском, Становлянском районах - по 3 зараженных. В Добринском, Краснинском и Хлевенском - по 2. По 1 новому случаю в Воловском, Измалковском и Усманском районах.

На лечении находятся 954 человека. Из них 587 остаются дома. Остальных положили в больницу - 367 пациентов. Вирус подозревают у 462 липчан. Умерли 54 человека.