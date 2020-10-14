В Липецкой области аграрии завершают уборку подсолнечника

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Как сообщает управление сельского хозяйства региона, подсолнечник осталось собрать с 16 тысяч гектаров. Сбор этой масличной культуры сейчас ведут все 18 районов области. Под нее в регионе отведено 215 тысяч гектаров. На сегодня обмолочено уже 92 % площадей. Аграрии получили 552 тысячи тонн подсолнечника при средней урожайности – 27,8 центнеров с гектара.

«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».

Уборка сои завершена. С 64 тысяч гектаров намолочено 119 тысяч тонн при средней урожайности 18,4 ц/га. Завершена также уборка рапса. Собрано более 115 тысяч тонн в бункерном весе.

«Высокомаржинальные масличные культуры, которые раньше в регионе практически не выращивались, теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой области, - подчеркнул первый заместитель главы региона Николай Тагинцев. - Более того, на территории области в последние годы сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. В области уже действуют 8 современных маслоэкстракционных заводов. Строятся еще два, которые запустятся в 2021 году».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.