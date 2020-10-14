Задонский монастырь в Липецкой области закрыли на карантин из-за коронавируса

Задонский монастырь в Липецкой области закрыли на карантин Фото: Юлия КЛЮЕВА

Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь закрылся на карантин. Об этом указано на официальном сайте обители. Причина тому - ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.

Монастырь закрылся в минувший понедельник, 12 октября. Предположительно, карантин продлится 2 недели. Точную дату, когда прихожане и паломники вновь смогут помолиться в храмах, сообщат на сайте.

При этом Богослужения и требу продолжатся. Последние можно подавать дистанционно через сайт монастыря, либо в киоске у входа в монастырь.

- Просим с уважением, пониманием и любовью отнестись к этой вынужденной мере, которая принята для сохранения здоровья и жизни множества насельников монастыря, среди которых находится значительное число пожилых людей, - обратились к жителям и гостям региона Архимандрит Трифон и братия Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря.