В Липецке в Молодежном парке возведут тюбинговую трассу

В Липецке в Молодежном парке появится тюбинговая трасса. По информации пресс-службы городской администрации, ее обустроят в районе лога. Старт строительства ожидается в ближайшее время. Финансовую часть на себя возьмет инвестор.

Специалисты покроют трассу специальным составом. Поэтому кататься можно будет в любое время года. Рядом возведут подъемник - траволатор. Открыть тюбинговую трассу планируют этой зимой.

Благоустройство парка продолжится. В 2021-2025 годах здесь обустроят теннисный корт, площадки для воркаута, игр в бадминтон и волейбол. Появится аквакомплекс, кафе, парковки и игровые зоны.

Напомним, первый этап благоустройства территории завершился в августе. Теперь в Молодежном парке есть 574-метровая пешеходная аллея, новые лавочки и бетонные антивандальные урны.