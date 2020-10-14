В среду 24 улицы Липецка останутся без света, более 40 - без воды

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 15 октября, в некоторых домах Липецка отключат свет, холодную и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". С 9 утра до 4 часов вечера без электроснабжения останутся жители частного сектора: улицы Зои Космодемьянской, Боровая, Березовая, Буденного, Речная, Полярная, Зоологическая, Смоленская, Садовая, Индустриальная, Небесная, Сырская.

С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат в частном секторе в районе Сырского Рудника: улица Жактовская, Рудничная, Поселковая, Ударников, Паровозная, Ново-Весовая, 18-22. А также в СНТ "Ударник" и "Пусковые двигатели".

С 9 утра до полудня электроэнергии не будет в доме №103 по проспекту Победы. С 2 часов дня до 5 вечера по улице Черноземная, 32. А также в частном секторе: улица Бескрайняя, Я. Фабрициуса, Донецкая, Днепровская.

С 10 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат в селе Сырское - в доме №7 по улице Ленина.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улица Салтыкова-Щедрина, 154, 156, 141; Студеновская, 8, 4а. Частный сектор: улица Салтыкова-Щедрина, улица Учительская села Сселки, проспект Ильича; переулок Парковый; Стандартный; 1 Театральный; 2 Театральный; Лесной; 2 Лесной; Садовый; 2 Садовый; Моторный; Линейный; Спортивный; Украинский; улица Ватутина; Краснодонская; Олега Кошевого; Матросова; Панфилова; Докучаева; Спортивная; Социалистическая; Целинная; Цимлянская, Партизанская; Новоселов; Софьи Ковалевской; Спартака; Зеленая, ст. 13; О. Кошевого, 13; проезд Ильича, 48, 54а.

На это же время краны пересохнут в частном секторе села Сырское: улица Ленина, Гагарина, котельная школы №27.

На всю ночь воды не будет по адресам: улица Прокатная, 1а; 1б; 2б; 2б/1; 2Б кА; 2Б кВ; 2Б кГ; Адм. Макарова, 1е/3, 1/2; Ферросплавная, 3а, 3, 5, 7, 9, 9а, 21, 21/1, 21/2, ст.21а, ст.23. А также частный сектор: улица Рязанская, Черняховского, Лазарева, переулок Задонский. Воду отключат в 10 часов вечера, а дадут к 8 утра.

Воду подвезут к дому №154 по улице Салтыкова-Щедрина, №11 по проспекту Ильича, №1в по улице Прокатная, №7 по улице Ленина в Сырском. Более подробную информацию можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.