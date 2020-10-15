Под Липецком пропала пенсионерка, страдающая потерей памяти

Под Липецком ищут пенсионерку Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут пожилую женщину. 79-летняя Сьянова (Кирьянова) Евдокия Павловна пропала в минувшую среду, 14 октября. Пенсионерка вышла из дома в селе Куликово Усманского района и не вернулась. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", она нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.

Была одета: зеленый болоньевый жилет, серая кофта, разноцветный халат, черные брюки, зеленый платок.

Просьба ко всем, кто видел Евдокию Сьянову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 8-800-700-54-52 или "112".