В пятницу в Липецке перекроют часть улицы Папина

В Липецке перекроют часть улицы Папина Фото: Яндекс. Карты

В Липецке перекроют часть дороги на улице Папина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В пятницу, 16 октября, движение остановится на участке от перекрестка улиц Папина Механизаторов до пересечения Папина и Водопьянова.

Там специалисты "Квадры" начнут ремонтировать инженерные сети. Когда дорогу вновь откроют, пока не сообщают. Объехать перекрытый участок липчане могут по улице Механизаторов или по проспекту Победы. Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что на следующей неделе в домах липчан станет теплее. С понедельника начнут давать отопление. График подачи тепла можно посмотреть здесь.