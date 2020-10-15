Под Липецком столкнулись "ВАЗ" и "Гранта": погиб водитель

Жесткая авария произошла ночью под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области водители 2 087 раз нарушили Правила дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 7 человек сели пьяными за руль. Еще 68 не пристегнулись. Автомобилисты и мотоциклисты 1 669 раз превысили скорость. Произошло 30 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 14 октября, ДТП случилось на трассе Орел-Тамбов под Липецком. Там 33-летняя женщина за рулем "Киа" сбила 30-летнего мужчину. Пешехода с травмами госпитализировали.

Ночью на трассе Елец-Долгоруково-Тербуны столкнулись "ВАЗ-2107" и "Лада Гранта". Водитель "семерки" погиб на месте. Его личность устанавливают специалисты. 69-летний водитель другой машины и его 16-летний пассажир в больнице. Предварительная причина ДТП - выезд на встречную полосу.