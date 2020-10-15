Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 15 октября 2020 года составило 55 человек

Еще один человек умер от коронавируса в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 15 октября 2020 года увеличилось. С подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался 54-летний мужчина - житель областного центра. Как уточнили в региональном оперативном штабе, это 55 смерть пациента с коронавирусом в регионе.

Липчанин лежал в больнице. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, которую вызвала новая инфекция. Болезнь дала осложнение. У мужчины началось острое нарушение мозгового кровообращения, что и привело к летальному исходу. Напомним, что несколько дней назад от коронавируса умерла врач-инфекционист Чаплыгиской районной больницы 67-летняя Зоя Бабайцева.

За все время пандемии в Липецкой области COVID-19 заболели 6 793 жителя. Выздоровели 5 785 человек. Более 900 липчан продолжают лечиться.