Игорь Артамонов побывал на открытии современной модельной библиотеки

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Глава региона Игорь Артамонов оценил одну из них на улице Ильича. Библиотека №6 носит имя Петра Семенова Тян-Шанского. Это не просто книгохранилище, а образовательный центр, где можно почитать литературу и овладеть современными знаниями и навыками. Здесь всех желающих ждут объедения по интересам: клубы «НаукаPRO», «КиноМаяк», «БиблиоХайп», «Собеседник», «Вокруг света», литературная студия, IQ-лаборатория, курсы иностранного языка, компьютерной грамотности. В библиотеке есть коворкинг-зона, уютный кафетерий, камера хранения. Планируется проведение открытых лекций, телемостов, коучинговых сессий, художественных перформансов, культурных встреч .

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