В Липецке на дистанционное обучение перевели ребят из 20 школ

По состоянию на этот четверг, 15 октября, в Липецкой области карантин объявлен в 138 классах в 27 школах. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, одна школа в Добровском районе полностью закрыта школа по ОРВИ.

В Липецке на карантине 87 классов в 20 учебных заведениях. Дистанционно обучаются 4 225 школьников. Как и ранее, закрыты 2 детских сада в Грязинском и Задонском районах.

Напомним, что из-за коронавируса на следующей неделе всех московских старшеклассников переведут на дистанционку. Так власти хотят защитить ребят от болезни. В Липецке и области такие меры предприниматься не будут. Полностью переводить школы на дистанционное обучение не планируется. Подробности можно узнать здесь.