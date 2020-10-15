Одинокий пеликан Патрик победил в конкурсе красоты Липецкого зоопарка

Пеликан Патрик из Липецкого зоопарка Фото: Липецкий зоопарк

Липецкий зверинец подвел итоги ежегодного конкурса красоты. Титул «Мистер зоопарк» в этом году получил пеликан по кличке Патрик. Это редкая краснокнижная птица, которая приехала в Липецк из московского зоопарка. Поскольку этот вид пеликанов занесен в красную книгу, купить Патрику подружку очень непросто.

При этом, как рассказала ведущий методист зоопарка Любовь Бородина, пеликаны относятся к колониальным птицам и живут большими стаями. Патрику сейчас 4 года, в среднем пеликаны живут 20–30 лет. Увидеть его пока еще можно в пруду, но с похолоданием птица переедет жить к фламинго.

А «Мисс зоопарк» стала одна из 12 розовых фламинго, правда которая, никто не знает – они все очень похожи. Эти птицы живут дольше пеликанов – до 30 лет на воле и до 40–50 в неволе.

Напомним, что конкурс проходит с 2005 года, за самых красивых обитателей голосуют посетители зверинца.