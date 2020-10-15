Из-за перекрытия улицы Папина в Липецке изменятся маршруты автобусов

Автобусы будут объезжать улицу Папина по проспекту Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 16 октября, в Липецке перекроют часть улицы Папина. Напомним, там начнут ремонтировать инженерные сети. Речь идет об участке дороги от перекрестка с улицей Водопьянова до пересечения с улицей Механизаторов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за этого изменятся схемы движения общественного транспорта. С 18.00 пятницы автобусы № 1, 2, 8, 9, 27, 30, 35, 36, 37, 300, 308, 308К, 315, 321, 323, 323А, 330, 347, 352, 353, 378 поедут по маршруту "..- улица Папина - улица Механизаторов - проспект Победы - площадь Кольцевая - ..". То есть будут объезжать перекрытую дорогу по проспекту Победы.

Временную остановку сделают в районе дома №2 по улице Механизаторов по направлению к Кольцевой. Более подробную информацию липчане могут узнать по телефону центральной диспетчерской 31-00-82.