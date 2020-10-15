За сутки 15 октября в Липецке выздоровели от коронавруса 40 человек, заболели – 64

Число выздоровевших от короанвируса в Липецкой области на 15 октября 2020 года составило 5825 человек – 40 пациентов выписали за текущее сутки. Одновременно в регионе выявили за день 64 новых случая COVID-19. Всего заразились 6857 человек, 55 – умерли.

Картина распространения COVID-19 в Липецкой области следующая: 35 новых зараженных в Липецке, 6 – в Тербунском районе, 5 – в Усманском, 4 – в Чаплыгинском, по 3 – в Грязинском и Елецком, 2 – в Становлянском и по 1 зараженному в Данковском, Добринском, Задонском и Липецком районах.

На даны момент в Липецкой области от короанвиурса лечат 977 человек, 386 из них лежат в госпиталях, 591 – дома. Еще в больницах остаются 462 пациента с подозрением на выделение вируса.