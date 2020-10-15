Этой ночью стартует ремонт улицы Металлургов

В Липецке отремонтируют улицу Металлургов. Техника должна зайти на объект уже этой ночью, с 15 на 16 октября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, от улицы Невского до кольца у памятника Трактору срежут старое покрытие. Общая площадь участка - 60 тыс. кв.м.

Сначала ремонт проведут на полосе движения в направлении ЛТЗ. В часы пик работы будут останавливать. До конца года подрядчик должен уложить 2 слоя асфальта - выравнивающий и верхний. Смонтировать более 1,5 тыс. м бордюров, заасфальтировать территорию остановок.

Напомним, на ремонт дорог в областном центре в этом году дополнительно выделили 170 млн рублей. Также работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проведут на проезде Строителей, улицах Яна Берзина, Терешковой, на кольце Циолковского.