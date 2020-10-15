В Липецке родители учеников сообщили о массовом отравлении в школе

Родители учеников в школе №42 в Липецке сообщили о массовом отравлении детей начальных классов

– Почти у всех детей с 1 по 5 класс, кто ел в столовой, возможно отравление, – рассказали «КП-Липецк» родители учеников. – У 70% детей в начальных классах ночью открылась рвота и появились сильные боли в животе, рвот не было. Директор сказал, что это ротавирусная вирусная инфекция. Некоторые экстренно сдали анализы на ротавирус, но инфекция не подтвердилась. Дали справку, что это отравление.

По словам родителей, теперь учеников начальных классов отправляют на внеплановые каникулы.

Что именно произошло в школе и что стало причиной недомогания детей, теперь разбираются правоохранительные и надзорные органы. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, руководство областного управления Роспотребнадзора потребовали организовать внеплановый выезд в школу – проверить само учреждение и липецкий филиал оператора школьного питания «ГК Фьюжен Менеджмент».