К выходным в Липецке пройдет ливень и усилится ветер

В Липецке похолодает Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке похолодает и усилится ветер. По данным Росгидрометцентра, в пятницу, 16 октября, погода в Липецкой области будет облачная с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдут дожди, в некоторых районах – сильные.

Ветер будет дуть южный со скоростью 6-11 м/с, днем усилится, порывы ветра могут достигать скорости 16 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 4 – 9 °С, днем ожидается 12 – 17 градусов тепла. Атмосферное давление снизится до 746 мм ртутного столба.

В выходные также обещают небольшие дожди и максимум до +15 градусов тепла. В воскресенье, 18 октября, усилится ветер. Средняя температура будет снижаться в течение всей следующей недели.