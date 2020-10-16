Игорь Артамонов встретился с министром просвещения Российской Федерации

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Сергей Кравцов и Игорь Артамонов обсудили итоги и перспективы развития сферы образования в регионе.

Руководитель Липецкой области рассказал о реализации национального проекта «Образование», по выполнению которого регион входит в тройку лидеров ЦФО. Также Игорь Артамонов сообщил об организации бесплатного горячего питания учеников начальных классов. Эта работа находится под постоянным контролем главы региона.

«Мы регулярно проводим совещания с представителями профильного управления и руководителями школ. Внимательно изучаем жалобы на организацию питания школьников и выстраиваем качественную обратную связь с родителями. Люди должны иметь возможность обратиться с вопросами, жалобами или предложениями к руководству учебных заведений», – сообщил Игорь Артамонов.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено строительству в регионе образовательных учреждений. В 2020 году в регионе открыты две школы – в Усмани и Липецке, начал работу ясельный корпус в селе Ленино Липецкого района. До конца года будут сданы ещё две школы – в областном центре и в селе Пятницкое Измалковского района. Также в Липецке достроят три детских сада, каждый рассчитан на 350 детей.

«Сфера образования Липецкой области активно развивается. По многим показателям регион на передовых позициях в Центральном федеральном округе. Уверен, что в дальнейшем эта работа будет успешно продолжена», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.