СК начал проверку по сообщению об отравлении в школе Липецка

На сообщения родителей о массовом отравлении детей в школе №42 в Липецке отреагировал следственный комитет региона. Напомним, о рвоте, которая, открылась у посещавших столовую учеников начальных классов, сообщили родители.

По словам родителей, дети почувствовали недомогание ночью, руководство школы ссылалось на вирус, но мамы учеников уверены, что это отравление и связано оно со школьным питанием.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по сообщению в СМИ организовали доследственную проверку, процессуальное решение примут по ее результатам.

В происходящем также разбираются прокуратура и Роспотребнадзор, надзорные органы проверяют саму школу и организацию, которая занимается школьными обедами.