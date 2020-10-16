Под Липецком женщина на иномарке сбила школьника

ДТП в Ельце Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием подростка произошла в минувший четверг, 15 октября, в селе Хрущевка Липецкого района. Около 14.00 на улице Титова 46-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» сбила 13-летнего пешехода. Школьника увезли в больницу.

Еще одна дама попала в ДТП на трассе Вербилово – Грязное в Липецком раойне, 42-летняя женщина не справилась с управлением «Лады-Гранты», вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Женщина попала в больницу.

Похожая авария произошла и в Добровском районе на трассе Липецк – Борисовка, где не справился с управлением 37-летний водитель «Шевроле». Машину вынесло с дороги, водителя увезли в больницу.

Еще одно крупное ДТП произошло на Тамбовской трассе, где перевернулся грузовик с щебнем.

Как сообщает ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в 7 ДТП травмы получили 7 человек. Аварий без пострадавших зарегистрировали 25.