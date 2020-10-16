За две недели за отсутствие масок в магазинах наказали 77 принципиальных липчан

В Липецке продолжаются ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в магазинах и других предприятиях торговли. С 30 сентября проверили уже около 1000 торговых объектов, где нашли более 450 нарушений.

Как сообщает городское управление потребительского рынка, обычно люди реагируют на замечания сразу и надевают маску. Такие отделываются профилактической беседой. Протоколы составляют только на особо принципиальных, которые категорически отказываются надевать маску. За две недели проверяющим попались 77 таких человек.

Специалисты отмечают, что особо ответственно к режиму относятся крупные торговые сети, где кассиры отказываются пробивать товар покупателям без маски.

В администрации города снова напоминают о сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и другими вирусами, и просят не забывать о масках. Покупателя без маски могут штрафовать на сумму до 30 000 рублей, продавца – до 50 000 и до 300 000 – сам магазин.