В Липецкой области 67 новых случаев COVID-19 за сутки

В Липецкой области продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 16 октября 2020 года регионе зарегистрировали 67 новых зараженных COVID-19. Напомним, что днем ранее было 64 заболевших человека.

Общее число зараженных короанвирусом в Липецкой области составило 6924 человека, 5825 пациентов вылечили, 56 жителей региона умерли. Вирус снова регистрируют почти во всех районах области. По количеству зараженных лидирует сам Липецк, на который уже приходится около половины зараженных в сутки.

Сейчас в регионе действует строгий масочный режим в общественном транспорте, предприятиях торговли и других общественных заведениях. Людей старше 65 лет обязали перевести на удаленную работу.