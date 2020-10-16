С понедельника в Липецке изменятся маршруты и расписание трех автобусов

Некоторые автобусы в Липецке станут ходить чаще Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника, 19 октября, в Липецке изменятся графики движения автобусов №9, 28 и 343. По будням станут чаще ходить автобусы №9 "Парк Молодежный - улица Воровского" и №28 "Сырский Рудник - НЛМК". Как пояснили в городском департаменте транспорта, из-за этого изменится и расписание.

У транспорта №28 также изменится схема движения. В направлении НЛМК автобусы поедут через ГИБДД по маршруту ".. - улица 50 лет НЛМК - Неделина - Петровский мост - проспект Мира - 9 Мая".

Автобусы №343 "Микрорайон "Елецкий" - поселок Дачный" продлят до садоводческого товарищества "Дачный-4".

Более подробную информацию можно получить в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82. Там же узнать расписание движения транспорта. Либо на сайтах департамента транспорта и МБУ "ЛГТК".