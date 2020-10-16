Под Липецком сняли на видео, как трое мужчин избивают женщину ногами на улице

В социальных сетях и каналах Telegram появилось видео с жутким избиением женщины в Липецкой области. Действие происходит в городе Данков, прямо на улице, где толпа избивает лежащую на асфальте жертву.

За кадром звучит ненормативная лексика, а также слышны голоса участников конфликта цыганской народности. На записи видно, как лежащую на земле женщину бьют ногами и таскают за волосы трое мужчин. Там же бегают и кричат дети. Непродолжительное время несчастную валяют по асфальту, но та даже не пытается встать. В завершении записи, один из участников избиения поднимает жертву на руки и куда-то уносит.

По словам местных, этой драке предшествовал конфликт между двумя дамами, одна из которых привлекла родню, чтобы отомстить обидчице за другую потасовку.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обращение поступило в полицию 13 октября.

– Все участники конфликта, включая женщину, установлены, – рассказали в пресс-службе. – По факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Также в полиции уточнили, что женщина жива. Тяжесть нанесенных ей травм определят эксперты.