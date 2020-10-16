В Липецке пропал 60-мужчина с костылем

В Липецке ищут 60-летнего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 60-летнего мужчину. Житель областного центра Сапрыкин Николай Васильевич пропал в начале месяца - 3 октября. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Пожилой человек страдает потерей памяти.

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Был одет: темная водолазка в голубую полоску, светлая футболка, черные спортивные брюки, черные кроссовки.

Особые приметы: ходит с костылем.

Просьба ко всем, кто видел Николая Сапрыкина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 8-800-700-54-52 или "112".