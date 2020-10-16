В Липецке во время дождя прочистили ливневки от листвы

В Липецке с дорог убрали листву Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие городские службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Несколько недель теплая осень радовала липчан. Однако, в эту пятницу, 16 октября, в областном центре похолодало. А днем пошел дождь.

В момент непогоды на улицы города вышла бригада специалистов и несколько спецмашин. Сотрудники управления благоустройства убрали осевший грунт с проезжей части, прочистили ливневки от листвы и мусора районе проспектов Победы и Мира. Далее они перешли на улицы Московская, Космонавтов и Гагарина. Три трактора МТЗ и "Бродвей" собирают с магистралей опавшие листья. А вакуумная подметально-уборочная машина борется с грязью в труднодоступных местах.

Если на областной центр обрушится сильная непогода, на дороги выйдет дополнительная техника, чтобы ликвидировать подтопления. Под особым вниманием улицы 50 лет НЛМК и район Комсомольского пруда - там во время ливней чаще всего подтапливает участки.