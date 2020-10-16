В выходные перекроют часть моста у Новой Жизни под Липецком

В выходные под Липецком на мосту у Новой Жизни ограничат движение. В субботу и воскресенье, 17 и 18 октября, перекроют одну полосу переправы - с 8.00 до 11.30. Организуют реверсивное движение.

Как пояснили в пресс-службе мэрии. в это время специалисты проведут монтаж двух собранных балок металлического пролета. Конструкции весом 50 тонн установят на основание, смонтируют и приварят. Затем гидроизолируют.

Продолжаются работы на подходах к мостовому переходу. Со стороны Липецка на пешеходных зонах появился асфальт. Со стороны Грязей укладывают основание под покрытие. Установлены 18 из 20 опор освещения. Скоро специалисты начнут монтаж перильного и барьерного ограждения на мосту, а также укладывать асфальт.