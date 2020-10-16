В выходные в Липецке дождливо, ночью местами туман

В выходные в Липецк придут дожди Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 17 октября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие дожди. Местами туман. Ветер северной четверти с переходом на восточный 5-10 м/с. В темное время суток от 1 до 6 градусов выше ноля.

Днем в регионе столбик термометра поднимется до отметки +14 градусов. Возможны кратковременные дожди. Ветер восточной четверти усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 745 мм рт.ст.

В воскресенье в Липецке будет дождливо. Осадки ночью и в первой половине дня. В темное время суток около 7 градусов тепла. Днем прогреется до +15 градусов. Ветер переменных направлений до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 746 мм рт.ст.