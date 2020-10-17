Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 17 октября 2020 года: скончались 2 женщины

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 17 октября 2020 года увеличилось. В региональном оперативном штабе сообщили о смерти еще 2 больных. Скончались 47-летняя женщина из Липецка и 57-летняя жительница Ельца с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Обе пациентки лежали в больнице. Инфекция вызвала у них двустороннюю пневмонию. У липчанки был метаболический синдром и хроническая патология сердечно-сосудистой системы. Они осложняли лечение.

- Обе смерти констатированы на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности, - прокомментировали в пресс-службе областной администрации. - Выражаем соболезнования родным и близким умерших.

Напомним, что за все время пандемии в Липецкой области от коронавируса скончались 58 человек. Всего зарегистрировано 6 992 случая COVID-19 в регионе. Выздоровели 5 931 пациент. Продолжают лечение 1 003 липчанина.