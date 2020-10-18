фото их архива. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Липецкой области умер 59-й пациент с коронавирусом. Скончался 61-летний пенсионер из Добринского района. Как сообщил региональный оперштаб, мужчина находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, которую вызвала инфекция.

- В связи с имеющимися у пациента хроническими заболеваниями легких и патологией сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония имела тяжелое течение. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.

Накануне стало известно о еще двух летальных случаях. Скончались 47-летняя женщина из Липецка и 57-летняя жительница Ельца с подтвержденным COVID-19.

Всего в регионе зарегистрировали 6992 зараженных коронавирусом. 5931 человек выздоровел, 59 пациентов умерли.