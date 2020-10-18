Где в Липецке отключат воду 18 и 19 октября

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В домах на пяти улицах частного сектора отключат воду 18 октября. Как сообщили в ЛГЭК, ремонт продлится с 10:00 до 20:00, после окончания работ возможно повышение мутности питьевой воды. Так, ограничения коснутся улиц Зоологическая, Полярная, Садовая, Смоленская, Сенная. Подвоз воды будет осуществляться по указанным улицам:

- ул. Папина, 29, 31, 29а, 31б, 31а.

В понедельник, 19 октября, воды не будет у другой части липчан. Краны пересохнут по адресам:

- с 10:00 до 20:00 пр. Победы, 25 (подвоз воды у дома);

- с 9:00 до 16:00 ул. Орловская, 13; частный сектор: ул. Орловская, ул. Пионерская, пер. Весенний, пер. Вилкова, ул. 4-ой Пятилетки, пер. Антипова, ул. Короленко (подвоз воды: по указанным улицам)

- с 10:00 до 20:00, ул. Сельскохозяйственная, 12 , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; ул. Российская, 19, 20, 1, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10; ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 14; ул. Моршанская, 22 ; Частный сектор ул. Мурманская, ул. Кавказская, ул. Уральская, ул. 70 лет Октября, ул. Алтайская, ул. Гагарина, ул. 12 Апреля, пер. Фабричный, пер. Тополиный, пер. Цветочный (подвоз воды: Моршанская, 22 , Сельскохозяйственная, 12).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.