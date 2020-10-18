67 жителей Липецкой области заразились коронавирусом за минувшие сутки

Прирост зараженных за минувшие сутки в Липецкой области составил 67 человек. Как сообщили в региональном оперштабе 18 октября, новые случаи распределись следующим образом: Липецк - 27, Грязинский район - 12, Воловский и Липецкий районы - семь, Добринский и Чаплыгинский районы - три, Становлянский - два, Данковский, Добринский, Краснинский, Лев-Толстовский, Тербунский, Хлевенский районы - по одному.

Всего в Липецкой области зарегистрировали 7059 заболевших. Окончили лечение и выздоровели 5937 пациентов, за минувшие сутки поправились еще шесть человек. 59 больных умерли. 1063 - на лечении.

В больницах находятся 366 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 483 - с подозрением на вирус. Лечатся на дому 697 пациентов с легкой формой COVID-19.