Липецкие медики рассказали, почему скорые стоят в очереди у инфекционной больницы

фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В управлении здравоохранения объяснили, почему скорые ждут у инфекционной больницы. Дело в том, что в Липецк доставляют пациентов из районов, в приемном покое специалисты проводят необходимые исследования, а затем врач принимает решение о госпитализации. Если показаний для этого нет, больных отправляют обратно на той же скорой.

Осмотр пациента занимает определенное время и включает несколько этапов:

- собирается эпиданамнез,

- проводится пульсоксиметрия,

- делается рентген легких или компьютерная томография (при наличии показаний).

Кроме того, врач проводит первичный осмотр и на основании полученных результатов принимает решение. При этом учитываются факторы риска тяжелого течения заболевания: возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний органов дыхания, сахарного диабета, болезней системы кровообращения. Если необходимости в круглосуточном медицинском наблюдении нет - пациенту дают рекомендации для амбулаторного лечения.