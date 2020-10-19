Автобусы возвращаются к прежним маршрутам: в Липецке открыли движение по улице Папина

Автобус поедут по улице Папина Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке коммунальщики закончили ремонт инженерных сетей на улице Папина. Напомним, что ремонтные работы проводила «Квадра» на участке от пересечения с Механизаторов до Водопьянова, поэтому городские пассажирские автобусы ходили в объезд, теперь они возвращаются к прежним маршрутам.

Автобусы №№ 1, 2, 8, 9, 27, 30, 35, 36, 37, 300, 308, 308К, 315, 321, 323, 323А, 330, 347, 352, 353, 378 теперь едут по улице Папина. Как сообщили в пресс-службе мэрии, временную остановку в районе дома № 2 на улице Механизаторов закрыли.

Более подробно о расписании и маршрутах городского пассажирского транспорта можно узнать в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также расписание есть на сайте МБУ «ЛГТК» и городском департаменте транспорта.