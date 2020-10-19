В Липецке на улице Терешковой срезали 10 тыс. кв.м асфальта

В Липецке начался ремонт улицы Терешковой Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На улице Терешковой в Липецке стартовал ремонт в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Подрядчик уже выполнил подготовительные работы - снял около 10 тыс. кв.м старого асфальта.

В этот понедельник, 19 октября, специалисты планировали укладывать выравнивающий слой. Но погода не позволяет. Дорожное покрытие влажное после дождей.

Укладывать асфальт начнут от остановки "Железнодорожный вокзал" по направлению к улице Космонавтов. Работы будут проводить поочередно по полосам движения. Пешеходный переход оставят у остановки и на перекрестке с улицей Космонавтов, а также на середине этого участка. В районе дома №7/1 появится светофор вызывного типа. "Зебры" возле домов №6 и №14 ликвидируют.