Число зараженных коронавиурсом в Липецке на 19 октября 2020 года: 71 человек с COVID-19 за сутки

Количество зараженных коронавиурсом в Липецкой области за сутки, 19 октября 2020 года, составило 71 человек. Днем ранее было 67 зараженных за сутки. Всего с начала эпидемии выявили 7130 больных COVID-19. Выздоровели 5937 пациентов, 59 человек – умерли.

На данный момент число активно зараженных официально 1134 человека с подтвержденным диагнозом. Более 350 из них лежат в ковидных госпиталях, там же остаются еще около 480 человек с подозрением на выделение вируса.

Отметим, что меры борьбы с вирусом усиливают, власти мобилизуют врачей на лечение и диагностику коронавируса, в районах под госпитали переоборудуют роддома и выделяют дополнительные средства. Плановый прием других больных пока приостановили.