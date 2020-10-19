Полиция опровергает фейк о пропитанных ядом масках в Липецке

С обострением ситуации по коронавирусу в Липецке активизировались и авторы бредовых фейков, как это было еще весной. Причем фантазия у сеющих панику лжецов весьма бурная.

Накануне по соцсетям и мессенджерам начало гулять пугающее предупреждение, что народ в Липецке травят по средствам медицинских масок. Якобы по квартирам ходят опасные грабители под видом волонтеров. Они, ссылаясь на инициативу властей, раздают бесплатно маски, которые якобы пропитаны химикатами, просят надеть, после чего грабят одурманенных граждан.

Новый фейк о коронавирусе в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В полиции городскую страшилку опровергли. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, информация не соответствует действительности, подобного на территории региона не было.

Полиция просит граждан ориентироваться только на официальные источники информации и не поддаваться панике.