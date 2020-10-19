В Липецке спасатели сняли девушку с карниза многоэтажного дома

Девушку сняли с карниза в центре Липецка Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувшие выходные, 18 октября, вечером липецким спасателям пришлось вызволять из непростой ситуации 28-летнюю девушку. Вызов поступил с центра города около 20.30. Очевидцы сообщили спасателям, что на карнизе многоквартирного дома застряла дама.

На место сразу выехала дежурная смена. Как выяснилось, барышня, уверовав в свои суперспособности, решила выбраться на улицу по фасаду дома. Но явно переоценила свои навыки верхолаза. Дама застряла на карнизе между третьим и вторым этажами. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, спасатели помогли девушке спуститься по выдвижной лестнице.

Спасатели просят горожан быть более сознаиельными и не рисковать жизнью и здоровьем. В случае ЧП звонить на единый номер вызова экстренных служб – 112.